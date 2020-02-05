06 Şubat 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU l Tottenham 3-2 Southampton l ÖZET İZLE

Tottenham 5. tura yükseldi
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 Giriş Tarihi: 06.02.2020

dördüncü tur rövanş maçında ekiplerinden Tottenham ile Southampton karşı karşıya geldi. Ev sahibi Tottenham Stephens (k.k), , Heung Min-Son'un golleriyle 3-2 kazandı ve 5. tura yükseldi.

dördüncü tur rövanş maçında Tottenham ile Southampton karşı karşıya geldi. 22.45'de başlayan karşılaşmayı Tottenham 3-2 kazandı ve adını 5. tura yazdıran taraf oldu.

Turun ilk maçında taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

yönetimindeki ev sahibi ekibe turu getiren goller 12. dakikada Tanguy Ndombele, 78. dakikada ve 87. dakikada penaltıdan Heung-Min Son'dan geldi.

Southampton'da ise Shane Long ve Danny Ings ağları havalandıran isimler oldular.

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