MAÇ SONUCU l Tottenham 3-2 Southampton l ÖZET İZLE

FA CUP dördüncü tur rövanş maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile Southampton karşı karşıya geldi. Ev sahibi Tottenham Stephens (k.k), Lucas Moura, Heung Min-Son'un golleriyle 3-2 kazandı ve 5. tura yükseldi.

FA Cup dördüncü tur rövanş maçında Tottenham ile Southampton karşı karşıya geldi. 22.45'de başlayan karşılaşmayı Tottenham 3-2 kazandı ve adını 5. tura yazdıran taraf oldu.

Turun ilk maçında taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Jose Mourinho yönetimindeki ev sahibi ekibe turu getiren goller 12. dakikada Tanguy Ndombele, 78. dakikada Lucas Moura ve 87. dakikada penaltıdan Heung-Min Son'dan geldi.

Southampton'da ise Shane Long ve Danny Ings ağları havalandıran isimler oldular.