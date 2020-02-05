05 Şubat 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU l Lyon 0-0 Amiens l ÖZET İZLE

Lyon'da gol sesi çıkmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.02.2020

1. 'de konuk ettiği Amiens ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Lyon'un puanı 33'e yükselirken kümede kalma mücadelesi veren Amiens'in puanı ise 20'ye çıktı.

1. 'nin (Ligue 1) 23. haftasında , Amiens ile karşı karşıya geldi.

TSİ 21.00'de başlayan ve Park Olympique Lyonnais'da oynanan maçta taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Lyon'un puanı 33'e yükselirken kümede kalma mücadelesi veren Amiens'in puanı ise 20'ye çıktı.

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