05 Şubat 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU l Lyon 0-0 Amiens l ÖZET İZLE
Giriş Tarihi: 05.02.2020
Fransa 1. Futbol Ligi'de Lyon konuk ettiği Amiens ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Lyon'un puanı 33'e yükselirken kümede kalma mücadelesi veren Amiens'in puanı ise 20'ye çıktı.
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında Lyon, Amiens ile karşı karşıya geldi.
TSİ 21.00'de başlayan ve Park Olympique Lyonnais'da oynanan maçta taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla Lyon'un puanı 33'e yükselirken kümede kalma mücadelesi veren Amiens'in puanı ise 20'ye çıktı.
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