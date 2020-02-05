06 Şubat 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU l Bayern Münih 4 - 3 Hoffenheim l ÖZET

Bayern Münih bir üst tura yükseldi!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.02.2020

, Kupası 3. tur maçında evinde Hoffenheim'ı 4-3 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Bayern Münih'e turu getiren goller (k.k.),  ve 'den (2) geldi. Hoffenheim'ın gollerini ise 8. dakikada , 82. ve 90. dakikalarda attı.

Kupası 3. tur maçında , Hoffenheim'ı konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini (k.k.), ve 'nin (2) attığı gollerle 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Konuk ekibin golleri ise ve 'dan (2) geldi.

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