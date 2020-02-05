06 Şubat 2020, Perşembe
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MAÇ SONUCU l Bayern Münih 4 - 3 Hoffenheim l ÖZET
Giriş Tarihi: 06.02.2020
Bayern Münih, Almanya DFB Kupası 3. tur maçında evinde Hoffenheim'ı 4-3 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Bayern Münih'e turu getiren goller Benjamin Hübner (k.k.), Thomas Müller ve Robert Lewandowski'den (2) geldi. Hoffenheim'ın gollerini ise 8. dakikada Ihlas Bebou, 82. ve 90. dakikalarda Munas Dabbur attı.
Almanya DFB Kupası 3. tur maçında Bayern Münih, Hoffenheim'ı konuk etti.
Allianz Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini Benjamin Hübner (k.k.), Thomas Müller ve Robert Lewandowski'nin (2) attığı gollerle 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Konuk ekibin golleri ise Ihlas Bebou ve Munas Dabbur'dan (2) geldi.
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