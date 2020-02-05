MAÇ SONUCU l Bayern Münih 4 - 3 Hoffenheim l ÖZET

Almanya DFB Kupası 3. tur maçında Bayern Münih, Hoffenheim'ı konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini Benjamin Hübner (k.k.), Thomas Müller ve Robert Lewandowski'nin (2) attığı gollerle 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Konuk ekibin golleri ise Ihlas Bebou ve Munas Dabbur'dan (2) geldi.