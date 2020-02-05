Maç sonucu | Brest 1-1 Bordeaux

Fransa Ligue 1 23. hafta mücadelesinde Bordeaux deplasmanda konuk olduğu Brest ile 1-1 berabere kaldı.

Fransa liginin orta sıralarında yer alan iki ekibi Brest ile Bordeaux karşı karşıya geldi.

Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan ve TSİ 21.00'de başlayan mücadelenin 10. dakikasında Ui-Jo Hwang ile öne geçen Bordeaux'da file bekçisi Costil 44. dakikada Battocchio'nun penaltısını kurtarmayı başardı.

Ev sahibi ekipte Castelletto 68. dakikada kırmızı kartla oyundan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 80. dakikasında Benito'nun kendi kalesine attığı golle skora eşitlik gelirken mücadelede başka gol olmadı ve Bordeaux deplasmanda Brest ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından, Ligue 1'in 12. sırasındaki Bordeaux 31 puana, 14. sıradaki Brest ise 29 puana yükseldi.

Bordeaux, Ligue 1 24. hafta maçında 8 Şubat Cumartesi günü Metz deplasmanına çıkacak, Brest ise aynı gün Rennes'e konuk olacak.