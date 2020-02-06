Lazio zirve yarışında yara aldı
İtalya Ligi Serie A'nın 22. haftasında Lazio sahasında Hellas Verona'yı konuk etti. Juventus ve Inter ile zirve yarışında bulunan Roma ekibi, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.
Serie A'nın 22. haftasında Lazio ile Hellas Verona, Stadio Olimpico'da karşı karşıya geldi.
Sezonun 22. haftasında girilirken Inter'in 1 puan önünde 2. sırada bulunan Roma ekibi, taraftarı önünde Verona ile golsüz berabere kalarak zirve yarışında önemli 2 puan bıraktı.
Bu sonuçla yenilmezlik serisini 17 maça çıkaran Lazio, puanını 50'ye yükselterek lider Juventus'un 4 puan gerisinde takibini sürdürdü. Puanını 31'e çıkaran Hellas Verona ise 9. sırada yer aldı.
İtalya Ligi'nin 23. haftasında Lazio, 9 Şubat Pazar günü saat 20.00'de deplasmanda Parma ile karşılaşacak. Verona ise 8 Şubat Cumartesi günü saat 22.45'te evinde lider Juventus'u konuk edecek.
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