06 Şubat 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Lazio zirve yarışında yara aldı

Lazio zirve yarışında yara aldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Serie A'nın 22. haftasında sahasında 'yı konuk etti. ve Inter ile zirve yarışında bulunan ekibi, rakibiyle 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.

Serie A'nın 22. haftasında ile , Stadio Olimpico'da karşı karşıya geldi.

Sezonun 22. haftasında girilirken Inter'in 1 puan önünde 2. sırada bulunan ekibi, taraftarı önünde Verona ile golsüz berabere kalarak zirve yarışında önemli 2 puan bıraktı.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 17 maça çıkaran Lazio, puanını 50'ye yükselterek lider 'un 4 puan gerisinde takibini sürdürdü. Puanını 31'e çıkaran Hellas Verona ise 9. sırada yer aldı.

'nin 23. haftasında Lazio, 9 Pazar günü saat 20.00'de deplasmanda Parma ile karşılaşacak. Verona ise 8 Şubat Cumartesi günü saat 22.45'te evinde lider Juventus'u konuk edecek.

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