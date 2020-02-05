05 Şubat 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU l Montpellier 1 - 1 Metz l ÖZET İZLE

Montpellier ile Metz yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.02.2020

1. 'nin (Ligue 1) 23. haftasında ile Metz karşı karşıya geldi. ve 'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

1. 'nde (Ligue 1) 23. hafta karşılaşmasında ile Metz karşı karşıya geldi. TSİ 21.00'de başlayan ve Mosson Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Montpellier'nin golü , Metz'in golü ise 'dan geldi. Bu sonuçla Montpellier'nin puanı 34, Metz'in puanı ise 27'ye yükseldi.

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