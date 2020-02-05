MAÇ SONUCU l Montpellier 1 - 1 Metz l ÖZET İZLE

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 23. hafta karşılaşmasında Montpellier ile Metz karşı karşıya geldi. TSİ 21.00'de başlayan ve Mosson Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Montpellier'nin golü Teji Savanier, Metz'in golü ise Farid Boulaya'dan geldi. Bu sonuçla Montpellier'nin puanı 34, Metz'in puanı ise 27'ye yükseldi.