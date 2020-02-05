05 Şubat 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU l Montpellier 1 - 1 Metz l ÖZET İZLE
Giriş Tarihi: 05.02.2020
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında Montpellier ile Metz karşı karşıya geldi. Teji Savanier ve Farid Boulaya'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 23. hafta karşılaşmasında Montpellier ile Metz karşı karşıya geldi. TSİ 21.00'de başlayan ve Mosson Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Montpellier'nin golü Teji Savanier, Metz'in golü ise Farid Boulaya'dan geldi. Bu sonuçla Montpellier'nin puanı 34, Metz'in puanı ise 27'ye yükseldi.
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