05 Şubat 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU l Werder Bremen 3-2 Borussia Dortmund l ÖZET
Giriş Tarihi: 05.02.2020
Almanya DFB Kupası 3. tur karşılaşmasında Werder Bremen ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Ev sahibi Werder Bremen, Davie Selke, Leonarda Bittencourt ve Milot Rashica ile bulduğu gollerle 3-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Almanya DFB Kupası 3. tur maçında Werder Bremen, Borussia Dortmund'u konuk etti.
Weserstadion'da oynanan maçta ev sahibi ekip Davie Selke, Leonarda Bittencourt ve Milot Rashica'nın attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Borussia Dortmund'un gollerini ise 69'da Erling Haaland ve 78'de Giovanni Reyna attı.
Haaland, Borussia Dortmund ile çıktığı 4. maçta 8. golünü atmayı başardı.
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