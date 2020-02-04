05 Şubat 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU l Werder Bremen 3-2 Borussia Dortmund l ÖZET

Werder Bremen Dortmund'u devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.02.2020

DFB Kupası 3. tur karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Werder Bremen, , Leonarda Bittencourt ve ile bulduğu gollerle 3-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

DFB Kupası 3. tur maçında , 'u konuk etti.

Weserstadion'da oynanan maçta ev sahibi ekip , Leonarda Bittencourt ve 'nın attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Borussia Dortmund'un gollerini ise 69'da Erling Haaland ve 78'de Giovanni Reyna attı.

Haaland, Borussia Dortmund ile çıktığı 4. maçta 8. golünü atmayı başardı.

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