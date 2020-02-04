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MAÇ SONUCU l Liverpool 1-0 Shrewsbury
Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 Giriş Tarihi: 05.02.2020
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Liverpool, tamamı U23 takımından oluşan kadroyla çıktığı FA Kupası 4. tur tekrar maçında 1. Lig ekibi Shrewsbury'yi 75'te Williams'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 devirip adını son 16 turuna yazdırdı. Klopp'un ekibi son 16 turunda Chelsea ile eşleşti.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Liverpool, FA Kupası 4. tur tekrar maçında konuk ettiği 1. Lig ekibi Shrewsbury'yi 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Teknik direktör Jürgen Klopp'un yoğun maç fikstürünü protesto etmesi nedeniyle maça U23 takımı ve teknik direktörüyle çıkan Kırmızılar, 75. dakikada Williams'ın kendi kalesine attığı golle zafere uzandı.
Maç kadrosunun yaş ortalaması 19 olan Liverpool'da as takımdan tek bir oyuncu bile 18 kişilik geniş kadroda yer almadı.
Liverpool son 16 turunda Chelsea ile eşleşti.
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