05 Şubat 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU l Liverpool 1-0 Shrewsbury

Liverpool gençleriyle son 16'da
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 Giriş Tarihi: 05.02.2020

'de şampiyonluğa koşan , tamamı U23 takımından oluşan kadroyla çıktığı  Kupası 4. tur tekrar maçında 1. Lig ekibi Shrewsbury'yi 75'te Williams'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 devirip adını son 16 turuna yazdırdı. Klopp'un ekibi son 16 turunda ile eşleşti.

'de şampiyonluğa koşan , Kupası 4. tur tekrar maçında konuk ettiği 1. Lig ekibi Shrewsbury'yi 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Jürgen Klopp'un yoğun maç fikstürünü protesto etmesi nedeniyle maça U23 takımı ve teknik direktörüyle çıkan Kırmızılar, 75. dakikada Williams'ın kendi kalesine attığı golle zafere uzandı.

Maç kadrosunun yaş ortalaması 19 olan Liverpool'da as takımdan tek bir oyuncu bile 18 kişilik geniş kadroda yer almadı.

Liverpool son 16 turunda ile eşleşti.

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