PSG deplasmanda Nantes'ı devirdi!

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Nantes ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Yıldız futbolcusu Neymar'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı mücadelede Paris ekibi, rakibini 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Fransa 1. Ligi'nin 23. haftasında PSG, Beaujoire - Lois Fonteneau'da Nantes'ın konuğu oldu. Paris ekibi, rakibini 29. dakikada Mauro Icardi ve 57. dakikada Thilo Kehrer'in golleriyle 2-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibin golünü ise 68. dakikada Moses Simon kaydetti.

Bu sonuçla en yakın rakibi Marsilya ile puan farkını 15'e çıkaran PSG'nin Fransa Ligi'ndeki yenilmezlik serisi de 11 maça çıktı.

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında PSG, 9 Şubat Pazar günü TSİ 23.00'te sahasında Olympique Lyon'u ağırlayacak. Nantes ise 8 Şubat Cumartesi günü TSİ 22.00'de Dijon deplasmanına konuk olacak.