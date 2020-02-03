04 Şubat 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Sakatlanan Neymar PSG kadrosundan çıkarıldı

Sakatlanan Neymar PSG kadrosundan çıkarıldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.02.2020

takımlarından Saint-Germain'in () Brezilyalı yıldızı , sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, cumartesi günü Montpellier ile oynanan maçta kaburgasından sakatlanan Neymar'ın, yarınki Nantes karşılaşmasının kadrosunda yer alamayacağı kaydedildi.

Öte yandan, Brezilyalı futbolcunun istirahat etmesi gerekmesine karşın, pazar gecesi 28. yaşını başkent 'teki bir gece kulubünde verdiği partiyle kutlamasının Fransız ekibinde rahatsızlığa neden olduğu basına yansıdı.

Teknik direktör , yaptığı açıklamada, kadro tercihinin 'ın doğum günü partisiyle bir ilgisinin olmadığını, son gelişmelerle insanlara kötü düşünme şansı vermelerinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.



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