25 Ocak 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Slimani’nin son talibi ManU

Slimani’nin son talibi ManU
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2020

'dan ayrılacak Slimani'nin talipleri bitmiyor. M. United, bonservisi Leicester'da bulunan 27 yaşındaki Cezayirli forvetle ilgileniyor. 13 maçta 7 gol atan 31 yaşındaki oyuncu için 4 milyon sterlin'lik kiralama bedeli konuşuluyor.

'dan ayrılacak Slimani'nin talipleri bitmiyor. M. United, bonservisi Leicester'da bulunan 27 yaşındaki Cezayirli forvetle ilgileniyor. 13 maçta 7 gol atan 31 yaşındaki oyuncu için 4 milyon sterlin'lik kiralama bedeli konuşuluyor.

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