25 Ocak 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Biri Liverpool’u durdursun

Biri Liverpool’u durdursun
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2020

İngiltere Premier Lig'deki Liverpool kasırgası sürüyor. Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Klopp'un öğrencileri, Wolves engelini de aşarak rekoru tazeledi. Henderson ve Firmino'yla zafere uzanan Liverpool, 24. haftada 23. galibiyetini alarak namağlup liderliğini sürdürdü ve imkansızı başardı.

İngiltere Premier Lig'deki Liverpool kasırgası sürüyor. Lig tarihinin en iyi başlangıcını yapan Klopp'un öğrencileri, Wolves engelini de aşarak rekoru tazeledi. Henderson ve Firmino'yla zafere uzanan Liverpool, 24. haftada 23. galibiyetini alarak namağlup liderliğini sürdürdü ve imkansızı başardı.

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