Eljif Elmas attı Napoli kazandı!

İtalya Ligi Serie A'nın 22. haftasında Napoli deplasmanda Sampdoria'nın konuğu oldu. Rakibini 4-2 mağlup eden konuk takımda sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Eljif Elmas, 16. dakikada takımı adına ikinci golü kaydederek galibiyette önemli bir rol oynadı.

Serie A'da 22. hafta maçında Sampdoria ile Napoli, Luigi Ferraris Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 3. dakikada Arkadiusz Milik, 16. dakikada Eljif Elmas, 83. dakikada Diego Demme ve 90. dakikada Dries Mertens'in attığı gollerle 4-2 mağlup eden konuk takım, üst üste ikinci galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.

Mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'lik beraberliği yakalayan ancak son dakikalarda yediği gollerle maçtan yenik ayrılan Sampdoria'nın gollerini ise 26. dakikada Fabio Quagliarella ve 73. dakikada penaltıdan Manolo Gabbiadini kaydetti.

Ligde iki maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Napoli, bu sonuçla puanını 30'a yükselterek 10. sırada yer aldı. Sampdoria ise 20 puanla 16. sırada kaldı.





GATTUSO İLE 5. GALİBİYET

İtalya Ligi'nin 16. haftasında oynanan Parma maçıyla birlikte Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Genarro Gattuso, Napoli'nin başında ikisi İtalya Kupası'nda olmak üzere toplam 9 maça çıktı. 42 yaşındaki teknik adam, 9 maçta 4 yenilgi ve 5 galibiyet aldı.

Serie A'nın 23. haftasında Napoli, 9 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Lecce'yi ağırlayacak. Sampdoria ise 8 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Torino'ya konuk olacak.