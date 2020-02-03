04 Şubat 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Eljif Elmas attı Napoli kazandı!

Eljif Elmas attı Napoli kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.02.2020

İtalya Ligi Serie A'nın 22. haftasında deplasmanda 'nın konuğu oldu. 4-2 mağlup eden konuk takımda sezon başında 'den transfer olan , 16. dakikada takımı adına ikinci golü kaydederek galibiyette önemli bir rol oynadı.

Serie A'da 22. hafta maçında ile , Luigi Ferraris Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 3. dakikada Arkadiusz Milik, 16. dakikada , 83. dakikada Diego Demme ve 90. dakikada Dries Mertens'in attığı gollerle 4-2 mağlup eden konuk takım, üst üste ikinci galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.

Mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen 2-2'lik beraberliği yakalayan ancak son dakikalarda yediği gollerle maçtan yenik ayrılan Sampdoria'nın gollerini ise 26. dakikada Fabio Quagliarella ve 73. dakikada penaltıdan Manolo Gabbiadini kaydetti.

Ligde iki maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Napoli, bu sonuçla puanını 30'a yükselterek 10. sırada yer aldı. Sampdoria ise 20 puanla 16. sırada kaldı.


GATTUSO İLE 5. GALİBİYET

İtalya Ligi'nin 16. haftasında oynanan Parma maçıyla birlikte Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Genarro Gattuso, Napoli'nin başında ikisi İtalya Kupası'nda olmak üzere toplam 9 maça çıktı. 42 yaşındaki teknik adam, 9 maçta 4 yenilgi ve 5 galibiyet aldı.

Serie A'nın 23. haftasında Napoli, 9 Pazar günü saat 17.00'de Lecce'yi ağırlayacak. Sampdoria ise 8 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Torino'ya konuk olacak.

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