25 Ocak 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Dragovic’e teklif gelmedi

Dragovic’e teklif gelmedi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Leverkusen'den ayrılmaya hazırlanan Alexander Dragovic için yeni açıklama geldi. Sırp asıllı Avusturyalı oyuncunun menajeri Max Hagmayr, 'e konuştu.

Leverkusen'den ayrılmaya hazırlanan Alexander Dragovic için yeni açıklama geldi. Sırp asıllı Avusturyalı oyuncunun menajeri Max Hagmayr, 'e konuştu. Hagmayr, "Bugün itibarıyla ne bir konuşma, ne de bir ilgi var" yorumunu yaptı. Hagmayr, Bologna konusunda ise açıklama yapmamayı tercih etti.
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