25 Ocak 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü 5-1 yendi

Dortmund sahasında Köln'ü devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2020

, Bundesliga'nın 19. haftanın açılış maçında 'ta Köln'ü konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 1. dakikada Raphael Guerreiro ve 29. dakikada ’un golleriyle 2-0 önde tamamladı.

, Bundesliga'nın 19. haftanın açılış maçında 'ta Köln'ü konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 1. dakikada Raphael Guerreiro ve 29. dakikada 'un golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Borussia Dortmund 48. dakikada Jadon Sancho'nun topu filelere göndermesiyle skoru 3-0 yaptı.

Köln takımı 64. dakikada Mark Uth'un golüyle durumu 3-1'e getirdi. Borussia Dortmund, oyuna 65. dakikada 'ın yerine dahil olan Erling Haaland ile 77. ve 87. dakikalarda bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Sarı siyahlıların devre arasında Avusturya ekibi Salzburg'dan 20 milyon avro transfer bedeliyle renklerine bağladığı 19 yaşındaki Haaland geçen hafta Augsburg'a karşı Bundesliga'da çıktığı ilk maçında 3 gol atmıştı. Haaland böylelikle Bundesliga'da çıktığı ilk iki maçında toplam 5 gol kaydetme başarısıyı gösterdi.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 36'ya çıkardı. Köln takımı ise 20 puanda kaldı. Bundesliga'nın 19. haftası yarın oynanacak 6 karşılaşmayla devam edecek.



Kaynak: AA
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