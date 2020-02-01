01 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kaan Ayhan'ın golü Fortuna Düsseldorf'a galibiyet için yetmedi

Kaan Ayhan'ın golü galibiyete yetmedi!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.02.2020

'nde (Bundesliga) , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Fortuna Düsseldorf'un golünü, milli futbolcu attı.

, Bundesliga'nın 20. haftasında Merkur Spielarena'da 'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 78. dakikada milli futbolcu 'ın kaleye 21 metre mesafeden kullandığı serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti.

Eintracht Frankfurt, 90+4. dakikada Timothy Chandler ile bulduğu golle 1-1 eşitliği sağladı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Fortuna Düsseldorf 16, Eintracht Frankfurt ise 25 puana yükseldi.

BAYERN MUNIH GALİBİYET SERİSİNİ 6'YA ÇIKARDI

, deplasmanda Mainz 05'i 3-1 mağlup ederek üst üste 6'ncı galibiyetini aldı.

Bavyera ekibinin gollerini 8. dakikada , 14. dakikada ve 26. dakikada Thiago kaydetti. Mainz'ın tek golünü Jeremiah Juste attı.

Bayern Münih 42 puana ulaşırken, Mainz 18 puanda kaldı.

BORUSSIA DORTMUND'DA HAALAND GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

, sahasında 'i 5-0 yendi.

Ev sahibi ekibin golleri 13. dakikada Jadon Sancho, 18 ve 76. dakikalarda Erling Haaland, 68. dakikada ve 70. dakikada Axel Witsel'den geldi.

Borussia Dortmund puanını 39'a çıkarırken, Union Berlin'in ise 23 puanda kaldı.

Sarı-siyahlıların devre arasında Avusturya ekibi Salzburg'dan 20 milyon avro transfer bedeliyle renklerine bağladığı 19 yaşındaki Haaland, Bundesliga'da oynadığı 3 maçta toplam 7 gole ulaştı.

Borussia Dortmund'un son 3 maçta 5'er gol atması da dikkat çekti.

Öte yandan, Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Hoffenheim sahasında 'i, Augsburg da sahasında 'i 2-1'lik skorlarla yendi.

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