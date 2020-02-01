01 Şubat 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU | Real Madrid 1-0 Atletico Madrid

Real Madrid Benzema'yla güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 Giriş Tarihi: 01.02.2020

'nın 22. haftası nefes kesen bir derbiye ev sahipliği yaptı. 'da ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi en yakın rakibi Barcelona ile 3 puan fark bulunan lider Real Madrid, Benzema'nın golüyle ezeli rakibi Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve liderliğini sürdürdü. Eflatun-beyazlılar böylece maç fazlasıyla Barcelona ile puan farkını 6'ya çıkardı.

Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya , orta sahada Tony Kroos ve Isco'nun yerine Lucas Vazquez ve Vinicius'u oyuna alarak başladı.

Hücumda daha organize olan eflatun-beyazlıların galibiyet golü 56. dakikada Karim Benzema'dan geldi.

Derbiyi 1-0 kazanarak puanını 49'a çıkaran Real Madrid, Barcelona'nın önünde 22. haftayı lider bitirmeyi garantiledi. Atletico ise 36 puanda kaldı.

MADRID DERBİSİNDE KOBE'YE SAYGI DURUŞU

Real Madrid ile arasında oynanan dev mücadelede maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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