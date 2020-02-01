MAÇ SONUCU | Real Madrid 1-0 Atletico Madrid

İspanya La Liga'nın 22. haftası nefes kesen bir derbiye ev sahipliği yaptı. Real Madrid Santiago Bernabeu'da Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi en yakın rakibi Barcelona ile 3 puan fark bulunan lider Real Madrid, Benzema'nın golüyle ezeli rakibi Atletico Madrid'i 1-0 yendi ve liderliğini sürdürdü. Eflatun-beyazlılar böylece maç fazlasıyla Barcelona ile puan farkını 6'ya çıkardı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, orta sahada Tony Kroos ve Isco'nun yerine Lucas Vazquez ve Vinicius'u oyuna alarak başladı.

Hücumda daha organize olan eflatun-beyazlıların galibiyet golü 56. dakikada Karim Benzema'dan geldi.

Derbiyi 1-0 kazanarak puanını 49'a çıkaran Real Madrid, Barcelona'nın önünde 22. haftayı lider bitirmeyi garantiledi. Atletico ise 36 puanda kaldı.

MADRID DERBİSİNDE KOBE'YE SAYGI DURUŞU

Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan dev mücadelede maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.