Bayern Münih antrenmanında Goretzka ve Boateng kavga etti
Bayern Münih'in son antrenmanında Jerome Boateng, kendisine sert bir müdahalede bulunan Leon Goretzka'yı yüzünden ittirdi. Ardından ikilinin arasına giren Robert Lewandowski ve teknik direktör Hans-Dieter Flick, olası kavgayı önledi.
Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in son antrenmanında yumruklar konuştu. Takımın deneyimli orta saha oyuncusu Jerome Boateng bir pozisyonda kendisine topsuz alanda sert müdahalede bulunan Leon Goretzka'ya yumruk attı.
İkili arasındaki gerilim yükselirken, Polonyalı golcü Robert Lewandowski Alman yıldızı ortamdan uzaklaştırdı. Teknik direktör Flick ise Goretzka'ya müdahale etti. Bild'in iddiasına göre Goretzka antrenmanda alınan bir karar sonrası sinirlendiği için takım arkadaşına sert girdi.
Goretzka'ya takımın tecrübeli isimlerinden Müller'in de tepki gösterdiği görüldü ve oyuncuya yönelik "Sürekli aynı şeyi yapıyorsun" dediği iddia edildi.
BARIŞTILAR
Olayın basına yansımasının ardından saatler geçtikten sonra Goretzka ve Boateng birlikte çekildikleri resmi paylaşarak aralarında herhangi bir problem olmadığını kamuoyuna gösterdiler.
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