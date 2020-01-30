30 Ocak 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih antrenmanında Goretzka ve Boateng kavga etti

Antrenmanda kavga! Yumruklar konuştu...
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.01.2020

'in son antrenmanında , kendisine sert bir müdahalede bulunan 'yı yüzünden ittirdi. Ardından ikilinin arasına giren ve Hans-Dieter Flick, olası kavgayı önledi.

devi 'in son antrenmanında yumruklar konuştu. Takımın deneyimli orta saha oyuncusu bir pozisyonda kendisine topsuz alanda sert müdahalede bulunan 'ya yumruk attı.

İkili arasındaki gerilim yükselirken, Polonyalı golcü Alman yıldızı ortamdan uzaklaştırdı. Flick ise Goretzka'ya müdahale etti. Bild'in iddiasına göre Goretzka antrenmanda alınan bir karar sonrası sinirlendiği için takım arkadaşına sert girdi.

Goretzka'ya takımın tecrübeli isimlerinden Müller'in de tepki gösterdiği görüldü ve oyuncuya yönelik "Sürekli aynı şeyi yapıyorsun" dediği iddia edildi.

BARIŞTILAR

Olayın basına yansımasının ardından saatler geçtikten sonra Goretzka ve Boateng birlikte çekildikleri resmi paylaşarak aralarında herhangi bir problem olmadığını kamuoyuna gösterdiler.

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