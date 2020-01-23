24 Ocak 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid, 3. lig takımına elendi

Atletico Madrid, 3. lig takımına elendi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.01.2020

İspanya futbol 3. turunda deplasmanda 3. lig takımlarından Cultural Leonesa'ya 2-1 yenilen elendi.

'nda tek maç üzerinden oynanan 3. tur müsabakalarında sürpriz sonuçlar çıktı.

Kupanın en büyük sürprizini 'i eleyen Cultural Leonoesa yaptı. Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma dakikalarında Benito ile (Dk. 108) golü bulan Leonesa, son 16'ya kaldı.

İspanya Süper Kupasını finalde penaltılarda 'e kaybeden Atletico Madrid, ligde de deplasmanda Eibar'a karşı 2-0 yenilmişti.

Kral Kupası'nda diğer sürprizleri, Eibar'ı 3-1 yenerek eleyen 3. lig takımı Badajoz, Okay Yokuşlu'yu kadrosunda bulunduran Celta Vigo'yu 2-1'lik skorla turnuva dışında bırakan 2. lig takımı Mirandes ve Real Betis'i penaltılarda eleyen 2. lig takımı Rayo Vallecano yaptı.

Kupada son 16 turundaki eşleşmeler cuma günü belli olacak.

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