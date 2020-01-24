24 Ocak 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Talep gelirse düşünürüz

Talep gelirse düşünürüz
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.01.2020

'ın stoperi Shkodran Mustafi'nin babası Kujtim Mustafi, Galatasaray iddialarını değerlendirdi.

'ın stoperi Shkodran Mustafi'nin babası Kujtim Mustafi, Galatasaray iddialarını değerlendirdi. Transfer iddialarının söylenti olduğunu belirten baba Mustafi, "İyi bir teklif gelirse, bunu düşünürüz. Adımlardan korkmadan kariyerini baştan planlayabiliriz" diyerek açık kapı bıraktı.

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