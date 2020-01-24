Talep gelirse düşünürüz

Arsenal'ın stoperi Shkodran Mustafi'nin babası Kujtim Mustafi, Galatasaray iddialarını değerlendirdi.

Arsenal'ın stoperi Shkodran Mustafi'nin babası Kujtim Mustafi, Galatasaray iddialarını değerlendirdi. Transfer iddialarının söylenti olduğunu belirten baba Mustafi, "İyi bir teklif gelirse, bunu düşünürüz. Adımlardan korkmadan kariyerini baştan planlayabiliriz" diyerek açık kapı bıraktı.