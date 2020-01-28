MAÇ SONUCU Angers 4-5 Rennes l ÖZET
Fransa Kupası son 16 turunda gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Rennes, konuk olduğu Angers'ı 5-4 mağlup ederek kupada adını çeyrek finale yazdırdı.
Fransa Kupası son 16 turunda Rennes ile Angers karşı karşıya geldi. Raymond-Kopa Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında Rennes, Siliki ile 1-0 öne geçti.
42. dakikada sahneye çıkan M'baye Niang, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 52. dakikasında Angers, Thioub'un golüyle durumu 2-1'e getirdi.
Deplasman ekibinde tekrar sahneye çıkan Niang, penaltıdan attığı golle kendisinin 2, takımının 3'üncü golünü kaydetti.
Ev sahibi ekip, 85. dakikada Thioub ve 89. dakikada penaltıdan Bahoken'in attığı gollerle beraberliği yakaladı.
İlerleyen dakikalarda gol sesi çıkmadı ve normal süresi 3-3 biten mücadele uzatmalara gitti.
101. dakikada kırmızı-siyahlı ekip, Gboho'nun attığı golle karşılaşmada tekrar üstünlüğü yakaladı.
105+1'de Angers, Mathias Lage ile beraberliği yakaladı.
Dakikalar 110'u gösterirken Jeremy Gelin, takımına galibiyeti getiren golü ağlara gönderdi ve Rennes adını bir üst tura yazdırdı.
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