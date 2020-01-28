29 Ocak 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Bruno Fernandes, Manchester United yolunda

Bruno Fernandes, Manchester United yolunda
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Portekiz spor basını, UEFA son 32 turunda 'in rakibi olan 'da forma giyen 'in 'nin takımına transfer olmak için anlaşma sağladığını yazdı.

Record ve A Bola gazeteleri, Portekizli orta saha oyuncusu Fernandes'in ile sezon başına 4 milyon avrodan 4 yıllık sözleşmeye imza atmak üzere anlaşmaya vardığını ve 'ye doğru yola çıktığını iddia etti.

Haberlerde, 25 yaşındaki futbolcunun transferinin 55 milyon avroya gerçekleşeceği, ayırca başarıya bağlı olarak 25 milyon avroluk ek ödemenin bulunduğu belirtildi. Söz konusu ek ödemenin 10 milyon avrosunun "kolay hedefler" olduğu, kalan 15 milyon avronun ise atacağı gol sayısına ya da "" ödülü gibi daha zor hedeflere göre değişeceği bilgisi paylaşıldı.

Bu sezon başarılı bir grafik çizen ve Avrupa'daki birçok büyük kulübün takip ettiği Fernandes, ligde ve Avrupa'da forma giydiği maçlarda 13 gol kaydetti.

Portekiz basını, transferin yarın resmi olarak duyurulacağını ileri sürüyor.

UEFA son 32 turunda - eşleşmesinde ilk maç 20 Şubat'ta Lizbon'da, rövanş ise 27 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

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