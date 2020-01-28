29 Ocak 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU l Aston Villa 2-1 Leicester City l ÖZET

Aston Villa İngiltere Lig Kupası'nda finalde
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.01.2020

yarı final rövanş maçında ile karşı karşıya geldi. 'ta oynanan karşılamayı ev sahini Aston Villa 2-1 kazandı ve finale yükseldi.

Lig Kupası yarı final ilk maçında 1-1 berabere kalan ile , 'ta oynanan rövanşta karşılaştı.

Ev sahibi Aston Villa, 12. dakikada Matt Targett'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bu gole 72. dakikada Kelechi Iheanacho ile cevap veren Leicester City, durumu 1-1'e getirdi. Aston Villa, 90+3. dakikada eski Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet'nin kaydettiği golle mücadeleden 2-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

Aston Villa'nın finaldeki rakibi, ile arasında bugün oynanacak maçın ardından belli olacak. Manchester City, rakibine konuk olduğu yarı final ilk maçını 3-1 kazanmıştı.

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