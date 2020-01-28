29 Ocak 2020, Çarşamba
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MAÇ SONUCU l Fortuna Sittard 1-2 Feyenoord l ÖZET
Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 Giriş Tarihi: 29.01.2020
Hollanda Kupası son 16 turu maçında Feyenoord deplasmanda Fortuna Sittard'ı Amadou Ciss (k.k.) ve Luciano Narsingh'in golleriyle 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Feyenoord, Hollanda Kupası son 16 turu maçında Fortuna Sittard'a konuk oldu. Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Amadou Ciss (k.k.) ve Luciano Narsingh'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Ev sahibi ekibin tek golü 49. dakikada Felix Passlack'tan geldi.
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