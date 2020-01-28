29 Ocak 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU l Fortuna Sittard 1-2 Feyenoord l ÖZET

Feyenoord kupada turladı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 Giriş Tarihi: 29.01.2020

 son 16 turu maçında Feyenoord deplasmanda  (k.k.) ve 'in golleriyle 2-1 mağlup ederek adını yazdırdı.

Feyenoord, son 16 turu maçında 'a konuk oldu. Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip (k.k.) ve 'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve adını yazdırdı.

Ev sahibi ekibin tek golü 49. dakikada Felix Passlack'tan geldi.

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