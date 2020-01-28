MAÇ SONUCU l Milan 4-2 Torino
İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde Milan, normal süresi 2-2 biten maçta Torino'yu 4-2 yenerek yarı finale yükseldi. Hakan Çalhanoğlu maçı uzatmaya götüren golün yanı sıra takımını 3-2 öne geçiren golü de kaydederek maçın yıldızı oldu.
İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde Milan, sahasında Torino'yu ağırladı.
San Siro'da oynanan ve normal süresi 2-2 sona eren maçı Milan 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Maçın yıldızı Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu oldu.
Bonaventura'nın 12. dakikadaki golüyle öne geçen Milan, Bremer'in 34 ve 71. dakikalarda gelen golleriyle yenik duruma düştü. 82'de oyuna giren Hakan Çalhanoğlu'nun maça girişinin ardından ise her şey değişti... Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkarak takımını adeta kupada tuttu ve ardından uzatmalara gidildi. Uzatmalarda yeniden sahne alan Çalhanoğlu, 106'da skoru 3-2 yaptı. Maçta son sözü ise 108'de Zlatan Ibrahimovic söyledi.
Bu sonuçla Milan adını yarı finale yazdırırken kupanın bu ayağında Juventus ile eşleşti. Karşılaşmalar 12 Şubat ve 4 Mart tarihinde iki maçlı eleme usulüyle oynanacak.
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