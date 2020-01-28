28 Ocak 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Christian Eriksen resmen Inter'de

Christian Eriksen resmen Inter'de
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020

Serie A ekiplerinden Inter, takımı 'un orta saha oyuncusu 'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Serie A'da şampiyonluk iddiasını sürdüren Inter, Tottenham'dan ile kadrosunu güçlendirdi. Mavi-siyahlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Danimarkalı orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. 27 yaşındaki oyuncu, Inter'de 24 numaralı formayı giyecek.

ERIKSEN: INTER FANTASTİK BİR KULÜP, BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Transferi hakkında kulübün resmi internet sitesine değerlendirmelerde bulunan , kariyerine 'de devam edeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Inter'e gelmek için sabırsızlanıyordum. Burada olmak harika bir duygu, Inter'e katıldığım için çok mutluyum. Inter taraftarları ile bütünleşmek için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımız beni çok sıcak karşıladı, harika hissediyorum. Ben istatistiklere o kadar önem veren biri değilim ama insanlar bu konular hakkında konuşuyor. İngiltere'de iyi istatistikler ortaya koydum. Artık yeni bir mücadeleye başlama zamanı. Böyle büyük bir kulüpte ve Serie A'da oynama fırsatı bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Inter harika, fantastik bir kulüp" dedi.

Christian Eriksen, 2014 yılından beri formasını giydiği Tottenham'da bu sezon 28 maçta sahaya çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

INTER RESMEN DUYURDU!

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