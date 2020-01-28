28 Ocak 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Flamengo, Inter'den Gabriel Barbosa'nın bonservisini aldı

Flamengo Gabriel Barbosa'nın bonservisini aldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.01.2020

Birinci Futbol Ligi ekibi Flamengo, geçen yıl 'nın Inter takımından kiraladığı golcü oyuncu 'nın bonservisini aldı.

Flamengo Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Barbosa ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan Barbosa, 2016'da Inter'e transfer olmuştu. ekibinde fazla forma şansı bulamayan golcü futbolcu, sırasıyla Portekiz'in takımı ile Santos ve Flamengo'ya kiralanmıştı.

Kulüpten transferin mali detaylarına ilişkin bilgi verilmese de basını Flamengo'nun Barbosa'nın bonservisi için yaklaşık 17 milyon avro ödediğini öne sürdü.

Geçen sezon lig ve Libertadores Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Flamengo'da 41 maça çıkan Barbosa, kaydettiği 34 golle takımının başarısında kilit rol oynamıştı.

Fernandinho bir yıl daha Manchester City'de

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Fernandinho bir yıl daha Manchester City'de Fernandinho bir yıl daha Manchester City'de
Ben Arfa resmen transfer oldu! İşte yeni takımı... Ben Arfa resmen transfer oldu! İşte yeni takımı...
Arsenal bir üst turda! Arsenal bir üst turda!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör