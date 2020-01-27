27 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kerim Frei'nin yeni adresi belli oldu

Kerim Frei'nin yeni adresi belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.01.2020

ekiplerinden Emmen, 'den 'ı kiraladığını açıkladı.

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