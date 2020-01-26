27 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Valladolid 0-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU)

Real Madrid liderliği aldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.01.2020

'da konuk olduğu Valladolid'i 1-0 mağlup eden , liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.

İspanya 'nın 21. haftasında Real Valladolid ile karşı karşıya geldi.

Real Madrid sahaya Courtois, Nacho Fernandez, Varane, , Ferland Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Rodrygo ve Benzema ilk 11'i ile çıktı.

Real Valladolid forması giyen milli futbolcu , ilk 11'de başladığı karşılaşmada 76 dakika süre aldı.

78. dakikada Toni Kroos'un yaptığı ortaya iyi yükselen Nacho Fernandez topu ağlarla buluşturdu ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

88. dakikada Real Valladolid'in attığı gol, VAR incelemesinin ardından pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi ve karşılaşmayı Real Madrid 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından puanını 46'ya yükselten Real Madrid, Barcelona'nın 3 puan önünde La Liga'nın yeni lideri oldu.

Real Valladolid ise 22 puanda kaldı.

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