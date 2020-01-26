Valladolid 0-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU)
La Liga'da konuk olduğu Valladolid'i 1-0 mağlup eden Real Madrid, liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.
İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Valladolid ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Real Madrid sahaya Courtois, Nacho Fernandez, Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Rodrygo ve Benzema ilk 11'i ile çıktı.
Real Valladolid forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 76 dakika süre aldı.
78. dakikada Toni Kroos'un yaptığı ortaya iyi yükselen Nacho Fernandez topu ağlarla buluşturdu ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.
88. dakikada Real Valladolid'in attığı gol, VAR incelemesinin ardından pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi ve karşılaşmayı Real Madrid 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından puanını 46'ya yükselten Real Madrid, Barcelona'nın 3 puan önünde La Liga'nın yeni lideri oldu.
Real Valladolid ise 22 puanda kaldı.
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