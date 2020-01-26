27 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Roma derbisinin ardından Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler

Cengiz Ünder'e övgü dolu sözler
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 Giriş Tarihi: 27.01.2020

(Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli oyuncu 'in, Lazio ile oynanan derbideki performansı övgü topladı.

Serie A'nın 21. haftasında 1-1 sona eren Roma-Lazio derbisinde 90 dakika sahada kalan 'in gösterdiği performans, her iki takımın tarafından övüldü.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Roma'nın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca, Lazio maçını kazanmayı hak ettiklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.

Roma derbisinde kazanan çıkmadı haberin devamı

Fonseca, Cengiz Ünder ile maçtan önce konuştuğunu ve kendisinden takım savunmasına daha fazla yardımcı olmasını istediğini anlattı. Fonseca, "O, defansif anlamda da çok iyi çalıştı. Onun gösterdiği bu performanstan memnunum. Hücumda zaten her zaman çok iyi. Çok iyi bir maç oynadı." diye konuştu.

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi ise Roma'nın kendilerine göre çok daha iyi oynadığını, bazı oyuncularının en iyi performansını gösteremediğini söyledi.

Cengiz Ünder'in kendilerini zorlayıp zorlamadığına ilişkin bir soruya da Inzaghi, "Cengiz Ünder, çok iyi bir maç çıkardı" diyerek, genç oyuncu için övgü dolu sözler sarf etti.



Kaynak: AA
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