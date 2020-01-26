27 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool, FA Kupası'nda 3. lig ekibi Shrewsbury Town ile berabere kaldı

Liverpool Shrewsbury Town'a takıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.01.2020

ile arasındaki İngiltere Federasyon (FA) Kupası 4. tur eşleşmesinin galibi, maçın 2-2 bitmesi nedeniyle oynanacak tekrar karşılaşmasının ardından belli olacak.

İngiltere lideri 'un, 3. ligde mücadele eden 'a konuk olduğu maç, 2-2 sonuçlandı.

Sahaya yedek oyunculardan oluşan bir kadroyla çıkan Liverpool'un gollerini 15. dakikada Jones ve 46. dakikada Love (kendi kalesine) attı. Shrewsbury Town'ın golleri, 65 (penaltıdan) ve 75. dakikada Cummings'ten geldi.

Premier Lig kulüpleri ve Manchester United ise adlarını 5. tura yazdırdı. Manchester City, Championship ekibi Fulham'ı 4-0, Manchester United da 3. lig temsilcisi Tranmere Rovers'ı 6-0'lık skorla eledi.

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