25 Ocak 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih sahasında Schalke 04'ü rahat yendi

Bayern Münih sahasında Schalke'yi rahat yendi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2020

'nde (Bundesliga) , sahasında Schalke 04'ü 5-0 yendi.

, Bundesliga'nın 19. haftasında Allianz Arena'da Schalke 04'ü konuk etti. Bayern Münih, ilk yarıyı 6. dakikada ve 45+2. dakikada 'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bavyera ekibi, 50. dakikada Leon Goretzka, 58. dakikada Thiago Alcantara ve 89. dakikada Serge Gnabry ile 3 gol daha bularak karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı. Schalke 04'te milli futbolcu Ozan Kabak ile Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Suat Serdar, ilk 11'de başladıkları maçta 90 dakika forma giydi.

Mavi-beyazlılarda forma giyen diğer milli futbolcu Ahmed Kutucu, 57. dakikada oyuna dahil oldu. Bayern Münih, bu galibiyetle 39 puanla 2. sırada yer aldı. Schalke 04 ise 33 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada bulunuyor.

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