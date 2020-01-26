26 Ocak 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

FA Cup'ta Manchester United, Tranmere Rovers deplasmanında gol oldu yağdı

ManU Federasyon Kupası'nda gol oldu yağdı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.01.2020

, 4. tur maçında konuk olduğu 'ı 6-0'lık farklı skorla mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

4. Tur mücadelesinde , 'ın konuğu oldu.

Prenton Park'ta oynanan karşılaşmada Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar'a turu getiren golleri Maguire, Dalot, Lingard, Jones, Martial ve penaltıdan Greenwood kaydetti.

ManU'da Rashford, Pogba ve Joel Castro gibi yıldız isimler forma giymedi.



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