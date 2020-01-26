26 Ocak 2020, Pazar
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ManU'da Rashford, Pogba ve Joel Castro gibi yıldız isimler forma giymedi.
FA Cup'ta Manchester United, Tranmere Rovers deplasmanında gol oldu yağdı
Giriş Tarihi: 26.01.2020
Manchester United, Federasyon Kupası 4. tur maçında konuk olduğu Tranmere Rovers'ı 6-0'lık farklı skorla mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
Federasyon Kupası 4. Tur mücadelesinde Manchester United, Tranmere Rovers'ın konuğu oldu.
Prenton Park'ta oynanan karşılaşmada Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar'a turu getiren golleri Maguire, Dalot, Lingard, Jones, Martial ve penaltıdan Greenwood kaydetti.
ManU'da Rashford, Pogba ve Joel Castro gibi yıldız isimler forma giymedi.
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