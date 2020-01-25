25 Ocak 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU l Valencia 2-0 Barcelona l ÖZET

Valencia'dan Barcelona ağır darbe
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.01.2020

İspanya 1. Futbol Ligi'nde () , deplasmanda 'ya 2-0 mağlup oldu. Katalan ekibi ligde 8 maç sonra kaybetti.

İspanya 'nın 21. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Mestella'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Valencia'ya galibiyeti getiren goller 48. dakikada kendi kalesine Alba ve 77. dakikada Maxi Gomez'den geldi. Maxi Gomez, 12. dakikada bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından ligde 9 maç sonra yenilen Barcelona 43 puanda kalırken, 2008'den sonra evinde Barcelona'yı ilk kez mağlup eden Valencia ise 34 puana yükseldi.

La Liga'nın 22. haftasında Barcelona evinde Levante ile karşılaşacak, Valencia ise evinde Celta Vigo'yu konuk edecek.

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