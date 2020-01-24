Bologna engeli

İsmi Galatasaray’la anılan Dragovic, Bologna ile anlaşmaya yakın. 28’lik stoper, kısa süre içinde kararını verecek

Leverkusen'den ayrılmayı kafasına koyan Aleksander Dragovic'in ismi Galatasaray ile anılıyordu. Fakat Almanya'dan edinilen bilgiye göre; 28 yaşındaki Sırp asıllı Avusturyalı stoper, sadece Bologna ile görüştü. Bu sezon kulübünde 13 maça çıkan Dragovic'e; Newcastle, Milan ve Leipzig'in de talip olduğu iddia edildi. Sky İtalya Dragovic'in Bologna ile anlaştığını iddia etse de İtalya'dan LaOla, Galatasaray'ın ilgisi olduğunu yazdı. Dragovic kısa süre içinde kararını iletecek.