24 Ocak 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Soldado ortaladı İsmail attı

Soldado ortaladı İsmail attı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.01.2020

3. turunda Badalona'yı 3-1 yenerek eleyen Granada'nın ilk golüne eski Fenerbahçeli oyuncular imza attı. Henüz 2. dakikadaki atakta 'nun kafa pasını filelere gönderip, Granada'yı 1-0 öne geçirdi.

3. turunda Badalona'yı 3-1 yenerek eleyen Granada'nın ilk golüne eski Fenerbahçeli oyuncular imza attı. Henüz 2. dakikadaki atakta 'nun kafa pasını filelere gönderip, Granada'yı 1-0 öne geçirdi. İsmail 36'da kas çekmesi yaşayınca kenara alındı. Marca Köybaşı için "1 günlük Kral" başlığını attı.

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