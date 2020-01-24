24 Ocak 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

‘Merih Demiral inanılmaz biri’

‘Merih Demiral inanılmaz biri’
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Sol diz ön çapraz bağları kopan ve 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Merih Demiral'dan iyi haber...

Sol diz ön çapraz bağları kopan ve 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Merih Demiral'dan iyi haber... Milli oyuncunun kulübü Juventus'tan açıklama geldi. Kulüp doktoru, "Merih Demiral inanılmaz biri. Ameliyat olduktan 2 hafta sonra ayağa kalkmanız imkansız. Merih neredeyse oynayacak gibi güçlü" sözlerini sarfetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Atletico Madrid, 3. lig takımına elendi Atletico Madrid, 3. lig takımına elendi
Liverpool seriyi sürdürdü! Liverpool seriyi sürdürdü!
Talep gelirse düşünürüz Talep gelirse düşünürüz
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör