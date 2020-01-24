Sol diz ön çapraz bağları kopan ve 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Merih Demiral'dan iyi haber...

Sol diz ön çapraz bağları kopan ve 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Merih Demiral'dan iyi haber... Milli oyuncunun kulübü Juventus'tan açıklama geldi. Kulüp doktoru, "Merih Demiral inanılmaz biri. Ameliyat olduktan 2 hafta sonra ayağa kalkmanız imkansız. Merih neredeyse oynayacak gibi güçlü" sözlerini sarfetti.