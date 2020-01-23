24 Ocak 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

MAÇ SONUCU l Liverpool 2-1 Wolverhampton l ÖZET

Liverpool seriyi sürdürdü!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.01.2020

'de deplasmanda Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti. Liverpool 7 maç sonra gol yedi.

İngiltere 'in 24. haftasında ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Molineux Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Liverpool, Jordan Henderson ile 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu. İkinci yarının 51. dakikasında Wolverhampton, Jimenez ile durumu 1-1'e getirdi.

Dakikalar 84'ü gösterirken deplasman ekibinde Roberto Firmino takımını tekrar öne geçirdi ve maç 2-1'lik skorla sona erdi. Bu sonucun ardından 1 maç eksiği bulunan Liverpool 67 puanla liderliğini sürdürürken, Wolverhampton 34 puanda kaldı.

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