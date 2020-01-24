Emre’ye servet

Juventus'ta bu sezon forma şansı bulamayan Emre Can, Almanya yolcusu.

Juventus'ta bu sezon forma şansı bulamayan Emre Can, Almanya yolcusu. Türk asıllı Alman futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Borussia Dortmund, İtalyan ekibinin kapısını çaldı. Dortmund'lu idarecilerin 26 yaşındaki orta saha için 18 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.