24 Ocak 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Emre’ye servet

Emre’ye servet
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Juventus'ta bu sezon forma şansı bulamayan , Almanya yolcusu.

Juventus'ta bu sezon forma şansı bulamayan , Almanya yolcusu. Türk asıllı Alman futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Borussia Dortmund, İtalyan ekibinin kapısını çaldı. Dortmund'lu idarecilerin 26 yaşındaki orta saha için 18 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

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