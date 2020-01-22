Sala’da sır perdesi aralanmadı

Cardiff'e transfer olduğu 21 Ocak 2019 günü, uçak kazasında hayatını kaybeden Sala'nın ölümü üzerinden 1 yıl geçti.

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Cardiff'e transfer olduğu 21 Ocak 2019 günü, uçak kazasında hayatını kaybeden Sala'nın ölümü üzerinden 1 yıl geçti. Anma töreni düzenlenen Arjantinli golcünün kazasıyla ile ilgili soru işaretleri ise yanıtsız kaldı. Annesi Taffarel, gerçeklerin ortaya çıkmasını beklediğini söyledi.