22 Ocak 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Sala’da sır perdesi aralanmadı

Sala’da sır perdesi aralanmadı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.01.2020

Cardiff'e transfer olduğu 21 Ocak 2019 günü, uçak kazasında hayatını kaybeden Sala'nın ölümü üzerinden 1 yıl geçti.

Cardiff'e transfer olduğu 21 Ocak 2019 günü, uçak kazasında hayatını kaybeden Sala'nın ölümü üzerinden 1 yıl geçti. Anma töreni düzenlenen Arjantinli golcünün kazasıyla ile ilgili soru işaretleri ise yanıtsız kaldı. Annesi Taffarel, gerçeklerin ortaya çıkmasını beklediğini söyledi.
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