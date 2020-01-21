Crystal Palace - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Crystal Palace sahasında Southampton'ı konuk edecek. Seyir zevki yüksek olacak dev karşılaşmada Cenk Tosunlu Crystal Palace son maçında Manchester City deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılmış, milli futbolcumuz Cenk takımı adına ilk golü atmıştı. Southampton ise sahasında 2-0 öne geçmesine rağmen Wolverhampton'a 3-2 mağlup olmuştu. Peki Crystal Palace - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Dev maça dair tüm detaylar aspor.com.tr'de...

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Crystal Palace sahasında Southampton ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Crystal Palace'nin 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. 30 puanla 9. sırada bulunan Cenk Tosun'un ekibi, Avrupa vizesi alma yolunda karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Crystal Palace'nin 5 maçlık yenilmemezlik serisi bulunurken, Cenk'in ekibi son 4 maçından da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Southampton'un ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunuyor. 28 puanla 13. sırada bulunan konuk ekip alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor...

CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Selhurst Park'ta oynanacak mücadele saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Andre Marriner yönetecek. Dev müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - SOUTHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER...

Crystal Palace: Guaita, Kelly, Tomkins, Cahill, Jeol Ward, Ayew, Kouyate, McCarthy, McArthur, Zaha, Cenk Tosun.

Southampton: McCarthy, Soares, Stephens, Bednarek, Bertnard, Armstrong, Ward-Prowse, Höjbjerg, Redmond, Long, Ings.

MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER (OPTA)

* Southampton'ı konuk ettiği son altı Premier Lig maçında dört mağlubiyet alan Crystal Palace (2G), son iki karşılaşmayı gol atamadan kaybetti.

* Premier Lig'e döndüğü 2012'den bu yana Southampton'ın ligde en fazla mağlup ettiği rakibi Crystal Palace (8).

* Premier Lig'de oynadığı son üç deplasman maçını kazanan Southampton, Şubat 2015'ten sonra tarihinde ikinci defa dört maçlık bir seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

* Southampton, bu sezon Premier Lig'de topladığı puanların en büyük bölümünü dış sahada kazanan takım konumunda (%61, 17/28)

* Crystal Palace formasıyla ilk 11 çıktığı ilk karşılaşmada Manchester City filelerini havalandıran Cenk Tosun, Bakary Sako'nun ardından ilk 11'de yer aldığı ilk iki maçta gol atan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.