22 Ocak 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City deplasmanda tek golle kazandı

City deplasmanda tek golle kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020

, 'in 24'üncü haftasında konuk olduğu 'ı 1-0 yendi.

Bramall Lane Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 2'nci devresine etkili başlayan konuk ekip , 73'üncü dakikada Sergio Agüero'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Manchester City'de Gabriel Jesus, 36'ncı dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Ligde 2'nci sırada yer alan Manchester City, bu sonuçla lider Liverpool ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 13'e düşürdü. ise 33 puanda kaldı.

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