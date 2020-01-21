21 Ocak 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Mou Slimani’yi istiyor

Mou Slimani’yi istiyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Fenerbahçe’den gittikten sonra Monaco’da çıkışa geçen Slimani, takımdan ayrılma kararı almıştı. Bonservisi Leicester’da olan Cezayirli golcünün son talibi Mourinho’lu Tottenham oldu. 31 yaşındaki forvet, bu sezon 14 maçta 7 gol, 7 asistle oynadı.

Fenerbahçe'den gittikten sonra Monaco'da çıkışa geçen Slimani, takımdan ayrılma kararı almıştı. Bonservisi Leicester'da olan Cezayirli golcünün son talibi Mourinho'lu Tottenham oldu. 31 yaşındaki forvet, bu sezon 14 maçta 7 gol, 7 asistle oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Lampard'dan Moses açıklaması! Inter... Lampard'dan Moses açıklaması! Inter...
Real Madrid Reinier'i transfer etti Real Madrid Reinier'i transfer etti
Real Madrid Reinier'i transfer etti Real Madrid Reinier'i transfer etti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör