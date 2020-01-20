20 Ocak 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid, Brezilyalı genç orta saha oyuncusu Reinier'i transfer etti

Real Madrid Reinier'i transfer etti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.01.2020

1. Futbol Ligi () ekiplerinden Real Madrid, 18 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Reinier Jesus Carvalho'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ekibi Flamengo ile varılan anlaşma gereği Reinier ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Reinier'in, 23 Yaş Altı Brezilya ile katıldığı Olimpiyat Ön Elemeleri Turnuvası'nın sona ermesinin ardından Real Madrid Castilla takımına dahil olacağı açıklandı.

İspanyol basını, Real Madrid'in Reinier'in transferinden dolayı Brezilya kulübüne 30 milyon avro ödediğini iddia etti.

Reinier'in ilk olarak Real Madrid'in B takımı olan ve 3. Lig'de mücadele eden Castilla takımında yer alacağı, dönem dönem A takımla da antrenmanlara çıkarak gelecek sezona hazırlanacağı kaydedildi.

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