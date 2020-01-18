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Cenk Tosun ilk golünü Manchester City'ye attı
Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 Giriş Tarihi: 18.01.2020
İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace forması giyen Cenk Tosun, yeni takımıyla ilk golünü attı.
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiğini Crystal Palace, deplasmanda Manchester City'e konuk oldu. Milli futbolcumuz Cenk Tosun, karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Mücadelenin 39. dakikada Cenk Tosun, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Bu sezon Everton formasıyla 8 resmi forma giyen Cenk, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
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