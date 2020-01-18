18 Ocak 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cenk Tosun ilk golünü Manchester City'ye attı

Cenk Tosun ilk golünü Manchester City'ye attı
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 Giriş Tarihi: 18.01.2020

takımlarından forması giyen , yeni takımıyla ilk golünü attı.

'in 23. haftasında Milli futbolcumuz 'un formasını giydiğini , deplasmanda 'e konuk oldu. Milli futbolcumuz Cenk Tosun, karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Mücadelenin 39. dakikada Cenk Tosun, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu sezon Everton formasıyla 8 resmi forma giyen Cenk, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

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