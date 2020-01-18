18 Ocak 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid, Sevilla karşısında üç puanı Casemiro ile aldı

Real Madrid üç puanı Casemiro ile aldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.01.2020

1. Futbol Ligi'nin () 20. haftasında sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 2-1 yendi

Karşılaşmada tartışmaları pozisyonlar ve hakem kararları öne çıktı. İlk yarının 29. dakikasında Sevilla'nın De Jong ile attığı gol, VAR'a başvuran hakemin pozisyonda Sevillalı futbolcu Gudelj'in Milatao'ya faul yaptığına kanaat getirmesiyle iptal edildi.

Bu karar, Sevilla teknik yönetiminden tepki aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı, 57. dakikada Carlos Casemiro ile öne geçen 'e, 64. dakikada De Jong ile karşılık veren Sevilla, skora bir kez daha eşitliği getirdi. (1-1)

Ev sahibi takım, 69. dakikada Brezilyalı futbolcusu Casemiro ile bir kez daha öne geçti.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 2-1 galibiyetiyle ayrıldı.

Bu skorla puanını 43'e çıkaran Real Madrid, maç fazlasıyla Barcelona'nın önünde liderliği oturdu. Barcelona yeni teknik direktörü Quique Setien yönetiminde pazar günü Stadı'nda Granada'ya karşı oynayacak.

Sevilla ise 'da 4. sırada kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Haaland şov yaptı Dortmund kazandı! Haaland şov yaptı Dortmund kazandı!
Tosun Paşa ilk golünü Manchester City'ye attı Tosun Paşa ilk golünü Manchester City'ye attı
Yunus Mallı, Union Berlin'e kiralandı Yunus Mallı, Union Berlin'e kiralandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör