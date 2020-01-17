17 Ocak 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Yunus Mallı, Union Berlin'e kiralandı

Yunus Mallı, Union Berlin'e kiralandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.01.2020

takımlarından Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu , sezon sonuna kadar 'e kiralandı.

Bu sezon Wolfsburg'da sadece iki maçta 50 dakika görev alabilen milli futbolcu 'nın yeni adresi belli oldu. Adı ekipleriyle de anılan 27 yaşındaki futbolcu, sezonun geri kalanı için takımına kiralandı.

Wolfsburg, ligin ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamlarken, Union Berlin ise elde ettiği 20 puanla 11. sırada yer alıyor.
Yunus, ayrıca 25 kez A Milli Futbol Takımı formasını giymiş, 1 de gol kaydetmişti.

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