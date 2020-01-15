Resmen duyurdu! G.Saray'ın transfer listesindeydi...
Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, "Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde güzel şeyler olacak" dedi.
Milli takımda da görev alan defans oyuncusu Mert Çetin, ara transfer döneminin en çok istenen oyuncularından oldu. Başta Galatasaray olmak üzere birçok takımın transfer listesinde yer alan genç oyuncu İtalya'daki yaşamı, Roma taraftarının kendisine yaklaşımı ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.
"FORMAYI ALDIKTAN SONRA BIRAKMAMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca ile iletişiminin çok iyi olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki Çetin, "Aramızdaki ilişki bence iyi çünkü bana güvendiğini hissedebiliyorum. Yeri geldiğinde sağ bek, yeri geldiğinde orta sahada, güvenini ben de boşa çıkarmadığımı hissediyorum. Nerede görev verirse, nerede boşluk olursa beni oynatmak için can attığını görebiliyorum. Ben de onun verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Yine şans gelecektir eminim, o şansı da en iyi şekilde değerlendireceğime eminim ve formayı aldıktan sonra da bırakmamak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
"HEDEFİM UZUN YILLAR ROMA FORMASI GİYMEK"
Şu anda hedefinin Roma formasını uzun yıllar terletmek olduğunu açıklayan Mert Çetin, "Ben adım adım gidiyorum. Roma'ya transfer oldum ve ilk hedefim burada kalıcı olmak. Burada kalıcı olup uzun yıllar Roma forması giyebilmek. Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde güzel şeyler olacak" dedi.
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