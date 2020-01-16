16 Ocak 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United'dan tek atış!

Manchester United'dan tek atış!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 Giriş Tarihi: 16.01.2020

3. tur ilk maçında Wolverhampton deplasmanında 0-0 berabere kalan , bu karşılaşmanın tekrar maçında sahasında Wolves'i 'nın golüyle 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

'nda (FA Cup) kurallara göre ilk maç berabere biterse ikinci maç diğer takımın sahasında oynanıyor. İlk maçta Wolves deplasmanında 0-0 berabere kalan '', 'da rakibiyle karşı karşıya geldi.

Golsüz geçen ilk yarının ardından ataklarını sıklaştıran Manchester ekibi, 67. dakikada İspanyol futbolcusu 'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Kırmızı Şeytanlar adını bir üst tura yazdırmış oldu.

'ın rakibi 23 Ocak Perşembe günü oynanacak Tranmere Rovers - Watford karşılaşmasının ardından belli olacak.

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