14 Ocak 2020, Salı
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Kupa canavarı Zidane
Giriş Tarihi: 14.01.2020
Real Madrid efsanesi Zidane, teknik direktörlük kariyerinde de müthiş başarılara imza atıyor. Eflatun-beyazlı ekipte 9 final maçına çıkan Fransız hoca, hiçbirini kaybetmedi.
Real Madrid efsanesi Zidane, teknik direktörlük kariyerinde de müthiş başarılara imza atıyor. Eflatun-beyazlı ekipte 9 final maçına çıkan Fransız hoca, hiçbirini kaybetmedi. Son olarak Süper Kupa'da Atletico karşısında zafere uzanan Zidane, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Süper Kupa, 2 Dünya Kulüpler Kupası, 2 de İspanya Süper Kupası kazandı.
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